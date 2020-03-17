بيخاف من الفار.. إسعاد يونس تروي موقفا طريفا للراحل فريد شوقي.. فيديو

روت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس موقفا طريفا للفنان الراحل فريد شوقي، قائلة:" كنت في رحلة مع الفنانة تحية كاريوكا وفي حضور الفنان فريد شوقي بالسويد".





وأضافت إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" كنا في السويد وتحية كاريوكا خرجت من الغرفة بتقول في فار في الغرفة ودخل فريد شوقي وفايز حلاوة عشان يقتلوه وسمعنا صوت ضرب جامد".





وتابعت إسعاد يونس::" فجأة لقينا فريد شوقي ينادي، ولما فتحنا الغرفة لقينا فريد شوقي قاعد فوق الدولاب وخايف من الفار"





ومن جهتها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن الراحل فريد شوقي كان بسيطا في التعامل معنا على الرغم من أنه كان قيمة فنية كبيرة .





وأضافت رانيا فريد شوقي في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عمري ما شفته يتعالى على أحد وفريد شوقي كان نجم من الشعب والجمهور هو السبب في شهرته ونجوميته".





وتابعت رانيا فريد شوقي:" فريد شوقي يحب الناس ومهموم بقضايا المجتمع بشكل كبير وكان يحب التحدث مع اي فرد في الشارع".