AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: حملات على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:55 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، يتواصل مع جميع المحافظات بشأن التأكيد على التصدي لمحاولة التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمطهرات والمنظفات .

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن المحافظين شنوا حملات مكثفة علي الأسواق لمنع استغلال البعض للبعض، ولضبط الاسعار، وسنتصدى لاى احد يتلاعب بالأسعار بكل حزم .

واوضح خالد قاسم ، أن هناك بعض التجار يتعمدون إخفاء السلع ورفع أسعارها وسنقوم بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم .

وتابع خالد قاسم ،:أننا أكدنا علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات واسعار مناسبة في الأسواق .

وأشار خالد قاسم  أن المحافظين طبقوا قرا حظر الشيشة في الكافيهات؛ لأنها تساعد على انتشار الفيروس .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع تزايد معدلات استهلاكها.. التنمية المحلية: حملات على أماكن تخزين السلع والمطهرات لمنع التلاعب في الأسعار

وزير التنمية المحلية: توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة.. وتشديد الرقابة على أماكن تخزين المنظفات والمطهرات لمنع التلاعب

وزارة التنمية المحلية تحذر من استخدام الشيشة بالمقاهي والمطاعم.. فيديو

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

التنمية المحلية: مصادرة 1000 شيشة خلال ساعتين بالجيزة

إجراءات حازمة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري في بني سويف

ترشيحاتنا

نشرتها جارديان وسقط فيها البرادعي كعادته.. حكاية تغريدة تحولت إلى دراسة مفبركة عن ضحايا كورونا فى مصر

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

حملة على الكافيهات والمقاهي ومصادرة مئات الشيش في المنصورة

بعد انتشار كورونا.. الإفتاء: العض على هذا الأمر بالأضراس ينجيك من المهالك

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

شعرت بالحمى.. إصابة نجمة شهيرة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها