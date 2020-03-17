التنمية المحلية: حملات على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، يتواصل مع جميع المحافظات بشأن التأكيد على التصدي لمحاولة التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمطهرات والمنظفات .





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن المحافظين شنوا حملات مكثفة علي الأسواق لمنع استغلال البعض للبعض، ولضبط الاسعار، وسنتصدى لاى احد يتلاعب بالأسعار بكل حزم .





واوضح خالد قاسم ، أن هناك بعض التجار يتعمدون إخفاء السلع ورفع أسعارها وسنقوم بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم .





وتابع خالد قاسم ،:أننا أكدنا علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات واسعار مناسبة في الأسواق .





وأشار خالد قاسم أن المحافظين طبقوا قرا حظر الشيشة في الكافيهات؛ لأنها تساعد على انتشار الفيروس .