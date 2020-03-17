AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين: كهربا لم يقدم شيئا مع الأهلي.. ولا مانع من انتقال صالح جمعة للزمالك.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:48 ص
كهربا وصالح جمعة
كهربا وصالح جمعة
Advertisements
حسن العمدة
قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم كهربا يعد من أفضل لاعبي الجيل الحالي، ولكنه لم يقدم شيئا إلى الآن مع الأهلى.
وأضاف ربيع ياسين، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» إن محمود كهربا لم يأخذ برأيه أو نصيحته عندما انتقل للأهلي، ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، ومطلوب منه الجدية والإلتزام.
كما أوضح ربيع ياسين إن صالح جمعة لم يحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي، ولابد من حصوله عليها ومساعدته خلال الفترة المقبلة، مشددا إنه لا يمانع من انتقال اللاعب للزمالك فى حال عدم حصوله على فرصة أخري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى يونس: موهبة صالح جمعة أكبر من أبو تريكة وأطالب برحيله عن الأهلي

كهربا ابن الأهلي.. شريف عبد الفضيل: تصريحات صالح جمعة أطاحت به

"الماتش" يكشف كواليس طرد كهربا وخناقته مع عبدالله جمعة.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

ربيع ياسين: بطولة كأس العرب احتكاك قوي لمنتخب الشباب.. فيديو

مشير حنفي: الأهلي يفتقد رمضان صبحي .. وكهربا لا يمثل إضافة

ترشيحاتنا

5 قرارات.. العدل جروب يصدر بيانا لمواجه كورونا

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

بعد وفاة حالة جديدة بالدقهلية بسبب كورونا .. إغلاق سوق مواشي بلقاس الأسبوعي

بعد إصابته بفيروس كورونا.. إدريس ألبا يتصدر تويتر

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويكشف حقيقة ضم نجم المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها