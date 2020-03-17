ربيع ياسين: كهربا لم يقدم شيئا مع الأهلي.. ولا مانع من انتقال صالح جمعة للزمالك.. فيديو

قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم كهربا يعد من أفضل لاعبي الجيل الحالي، ولكنه لم يقدم شيئا إلى الآن مع الأهلى.

وأضاف ربيع ياسين، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» إن محمود كهربا لم يأخذ برأيه أو نصيحته عندما انتقل للأهلي، ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، ومطلوب منه الجدية والإلتزام.