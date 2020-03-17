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بالماء والصابون.. جابر القرموطي : بقالي 50 سنة بغسل إيدى غلط.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 ص
جابر القرموطي
جابر القرموطي
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هاني حسين
قام الإعلامي جابر القرموطي، بجلب صابونة وماء على الهواء من أجل تعليم المشاهدين طريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة .

وقال جابر القرموطي في برنامجه " الكلام على إيه" المذاع على قناة " الحياة"، :"  منظمة الصحة العالمية نشرت فيديو للطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وأنا اكتشفت اني بقالي 50 سنة بغسل ايدي غلط".

وأضاف جابر القرموطي:" لازم المياه والصابون  تدخل بين أصابع اليدين بشكل صحيح وذلك لقتل اي  مكروبات من الممكن أن تكون متواجدة في اليدين".

وتابع جابر القرموطي:" يا جماعة احنا بنغسل  اليدين غلط، ونحن قبلنا تحدي مدير منظمة الصحة العالمية  بغسل الأيدي بطريقة صحيحة".

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