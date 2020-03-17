بالماء والصابون.. جابر القرموطي : بقالي 50 سنة بغسل إيدى غلط.. فيديو

قام الإعلامي جابر القرموطي، بجلب صابونة وماء على الهواء من أجل تعليم المشاهدين طريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة .





وقال جابر القرموطي في برنامجه " الكلام على إيه" المذاع على قناة " الحياة"، :" منظمة الصحة العالمية نشرت فيديو للطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وأنا اكتشفت اني بقالي 50 سنة بغسل ايدي غلط".





وأضاف جابر القرموطي:" لازم المياه والصابون تدخل بين أصابع اليدين بشكل صحيح وذلك لقتل اي مكروبات من الممكن أن تكون متواجدة في اليدين".





وتابع جابر القرموطي:" يا جماعة احنا بنغسل اليدين غلط، ونحن قبلنا تحدي مدير منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدي بطريقة صحيحة".



