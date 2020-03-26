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أخبار العالم

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لسحب جنود من العراق بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مصدر عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الولابات المتحدة وقوات التحالف الدولي ضد داعش لسحب المئات من جنودها من العراق بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التقارير التي أفادت بوجود إصابات بين عسكرييها المتواجدين في أفغانستان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب موقع "ذا هيل"، قال مسئولو البنتاجون إن الأخبار المتداولة بشأن وجود إصابات في القوات الأمريكية بفيروس كورونا غير صحيحة، وأشاروا إلى عدم وجود أجهزة اختبار عدوى كورونا من الأساس هناك.

وأوضح البنتاجون أن اختبارات كورونا كانت متاحة بسهولة، ولكنهم ليس لديهم الجهاز المطلوب داخل البلاد للكشف عن النتائج، لذا يجب شحن الاختبارات إلى أقرب مختبر عسكري في ألمانيا.

وقال جراح هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول فريدريكس للصحفيين :"لست على علم بأي نفص في الاختبارات. أعتقد أنه كان هناك بعض القلق إزاء حقيقة أن المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات ، هذا الجهاز المعين، ليست في أفغانستان وهذا صحيح".
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