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رياضة

الظروف كانت صعبة .. كارتيرون يتحدث عن كواليس تجربته مع الأهلي والزمالك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:16 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ملك موسى

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على التحدث عن كواليس تجربته السابقة مع النادي الأهلي.

وقال كارتيرون : "احترم كل الأندية التي عملت فيها".


وتابع حديثه :"لا أعرف لماذا صمم الاتحاد الافريقي لكرة القدم على إقامة لقاء الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال قبل موسمين رغم ما تعرضت له بعثة الأهلي وقتها".

وأضاف كارتيرون: "الظروف كانت صعبة للغاية وواجهنا مشاكل عديدة ويكفي ما تعرض له أتوبيس الفريق".

واكد المدير الفني للفريق الأبيض أن وصول الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يعكس مدى قوة الكرة المصرية
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