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منوعات

كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
كورونا لم تعد مجرد أخبارا عن إحصائيات نقرأها عبر وسائل التواصل الإجتماعي و نسمعها في التليفزيون ، بل أصبحت خطرا تهددنا وحياة أحبائنا وتمنعنا من التعايش بشكل عادي باختصار لأنها مرض سريع الانتشار بالمخالطة . 

ولجأ أكثر من فنان إلى حل؛ يهون على الجماهير مرارة الأيام و يشعرهم أنها فترة وستنتهي وليبقى الجميع بمكانه للحفاظ على سلامته ، فزادت الأقاويل عن حفلات الأونلاين أي ان تحضر الحفلة امام هاتفك او حاسوبك دون تجمعات حفظا لسلامتك . 

كتب النجم عزيز مرقة عبر صفحته على فيس بوك :" راح كون معكم في حفلة اون لاين على فيس بوك يوم 20-3-2020 .. حلو الكلام ؟" . 

تبعه أكثر من فنان، منهم النجم تامر عاشور الذي قرر أن يقيم حفل اون لاين من خلال لايف اليوتيوب على أن يختار الجمهور الأغاني عن طريق التعليقات . 

كما تبعهما الفريق الغنائي المشهور " مسار إجباري" المشهور ، حرصا منهم على جمهورهم على التواصل الدائم برغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر لذلك لجأوا لتلك الحلول . 
كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور
كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور
كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور
كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور
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