كورونا تمنع الفنانين من لقاء جمهورهم .. صور





ولجأ أكثر من فنان إلى حل؛ يهون على الجماهير مرارة الأيام و يشعرهم أنها فترة وستنتهي وليبقى الجميع بمكانه للحفاظ على سلامته ، فزادت الأقاويل عن حفلات الأونلاين أي ان تحضر الحفلة امام هاتفك او حاسوبك دون تجمعات حفظا لسلامتك .





كتب النجم عزيز مرقة عبر صفحته على فيس بوك :" راح كون معكم في حفلة اون لاين على فيس بوك يوم 20-3-2020 .. حلو الكلام ؟" .





تبعه أكثر من فنان، منهم النجم تامر عاشور الذي قرر أن يقيم حفل اون لاين من خلال لايف اليوتيوب على أن يختار الجمهور الأغاني عن طريق التعليقات .





كما تبعهما الفريق الغنائي المشهور " مسار إجباري" المشهور ، حرصا منهم على جمهورهم على التواصل الدائم برغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر لذلك لجأوا لتلك الحلول .

كورونا لم تعد مجرد أخبارا عن إحصائيات نقرأها عبر وسائل التواصل الإجتماعي و نسمعها في التليفزيون ، بل أصبحت خطرا تهددنا وحياة أحبائنا وتمنعنا من التعايش بشكل عادي باختصار لأنها مرض سريع الانتشار بالمخالطة .