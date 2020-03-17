خافوا.. رسالة مؤثرة من أحمد حسام ميدو للمواطنين بسبب كورونا





ونشر أحمد حسام ميدو فيجيو له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يعطي فيه عدد من النصائح للمواطنين بعدم النزول من المنزل وعدم الاستهتار بفيروس كورونا المستجد مثل الشعب الإيطالي في بداية الأمر.





وأوضح أحمد حسام ميدو أن انتشار فيروس كورونا في مصر سيتسبب في كارثة كبري بوفاة عدد كبير من المواطنين اذا لم يلتزموا بالتعليمات التي أقرتها الدولة خوفا من انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن عددا من أصدقائه من الفنانين ولاعبي الكورة في بريطانيا اخبروه ان الدولة أعطت للمواطنين أجازة للجلوس في المنزل ولكنهم أخذو الأمر على غير جديه مما أدي إلي تفاقم الأمر وإزدياد عدد الحالات لأكثر من 20 ألف مصاب في أقل من أسبوع مع عدم وجود مستشفيات كافية لرعاية المرضى بسبب عدم وجود الجانب التوعوي من الإعلام الإيطالي بخطر الفيروس.





وطالب ميدو الإعلاميين بالدور التوعوي من مخاطر الفيروس بإستصافة اهل التخصص من أطباء علم الفيروسات فقط للتحدث في الأمر.

حذر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة الشعب المصري من خطر تفشي فيروس كورونا بالبلد الذي يعرض حياة الكثير من المصريين للخطر.