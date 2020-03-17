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محافظات

فودة: كباري نويبع جنبت منطقة الميناء مخاطر السيول وساهمت في عدم غلق الطرق

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:02 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن كباري حماية منطقة الميناء من أخطار السيول بإجمالي 2 كوبري جرى إنشاؤها بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة المواطنين ومنطقة الميناء، قامت بدورها في حماية منطقة الميناء من خطر السيل ومنعت توقف حركة البضائع حيث كانت الحركة تتوقف تماما لعدة أيام حتى يتم فتح الطريق. 

جاء ذلك خلال  قام المحافظ  بجولة تفقدية لمدينة نويبع، حيث بدأت الجولة  بتفقد إزالة آثار السيول بالميناء كما استعرض المحافظ بيانًا بأعمال التلفيات والعواريات التي تعرضت لها ميناء نويبع نتيجة سوء الأحوال الجوية في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

وأشاد المحافظ بإدارة الميناء والجهاز التنفيذي لمدينة نويبع، حيث تم استعادة كفاءة الميناء وتجهيز عدد 2 رصيف والساحات وتكم عودة العمل واستقبال السفينة سيناء يوم 12 مارس.

وأعلن القبطان طارق السيد، مدير ميناء نويبع البحري، عن تواصل واستمرار العمل بمعاونة مجلس مدينة نويبع لرفع الكفاءة وإزالة الآثار حتي تتمكن المدينة من العمل.

يشار إلى أن ميناء نويبع يتم تداول شاحنات البضائع فقط بدون ركاب نتيجة لقرار وزير النقل الأردني بتعليق حركة الركاب مؤقتا.
فودة: كباري نويبع جنبت منطقة الميناء مخاطر السيول وساهمت في عدم غلق الطرق
فودة: كباري نويبع جنبت منطقة الميناء مخاطر السيول وساهمت في عدم غلق الطرق
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