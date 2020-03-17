بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

التحرش هو الآفة المجتمعية التي تعاني منها الدول المختلفة حول العالم، بكل درجاته بداية من التحرش اللفظي حتى التحرش الجسدي الصريح، لذا عندما تتعرض المراة لأي منهم قد لا يؤمن رد فعلها.





في الشارع وفي وضح النهار وقعت سيدة ضحية تحرش على يد شاب، فقد التقط مقطع فيديو في إحدى الدول الأفريقية دون ذكرها بالتحديد لشاب يتحرش بالسيدة تحرش جسدي.





فقد قام بملامسة أجزاء من جسدها، ولكن السيدة لم تقف صامتة أمام هذا الفعل المشين ولم تنتظر يد العون من أحد فبدأت هي بضربه ضرب مبرح، حيث اسقطته أرضًا وانهالت عليه باللكمات.





استمرت السيدة في ضرب الشاب حتى ظهر على ما يبدو أحد الجيران ليعاونها في تسديد اللكمات والضرب للشاب المتحرش، ليمنحا الأثنان المتحرش درسًا قاسيًا على فعلته المشينة.