AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
التحرش هو الآفة المجتمعية التي تعاني منها الدول المختلفة حول العالم، بكل درجاته بداية من التحرش اللفظي حتى التحرش الجسدي الصريح، لذا عندما تتعرض المراة لأي منهم قد لا يؤمن رد فعلها.

في الشارع وفي وضح النهار وقعت سيدة ضحية تحرش على يد شاب، فقد التقط مقطع فيديو في إحدى الدول الأفريقية دون ذكرها بالتحديد لشاب يتحرش بالسيدة تحرش جسدي. 

فقد قام بملامسة أجزاء من جسدها، ولكن السيدة لم تقف صامتة أمام هذا الفعل المشين ولم تنتظر يد العون من أحد فبدأت هي بضربه ضرب مبرح،  حيث اسقطته أرضًا وانهالت عليه باللكمات. 

استمرت السيدة في ضرب الشاب حتى ظهر على ما يبدو أحد الجيران ليعاونها في تسديد اللكمات والضرب للشاب المتحرش، ليمنحا الأثنان المتحرش درسًا قاسيًا على فعلته المشينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق توك توك يتحرش بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. تفاصيل

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق

التحرش وسنينه

القبض على متحرش وادي الدواسر في السعودية.. فيديو

آخرهم تحرش بـ 120 تلميذة.. تلاميذ وقعوا في شراك «التحرش» على يد المعلمين

علقة موت من فتاة لـ شاب مفتول العضلات.. فيديو

ترشيحاتنا

بجنيه..معقم ومطهر طبيعي للمنزل من كورونا ولم يختف من الأسواق

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

بالورقة والقلم.. كم سيدفع الموظف ضرائب سنوية من راتبه

بعد إصابته بفيروس كورونا.. إدريس ألبا يتصدر تويتر

تعليق ساخر من أحمد عيد عبدالملك على مشادة رمضان صبحي وبادجي

وزيرة الصحة : إجراءات مشددة في المحافظات التي ظهر بها فيروس كورونا .. شاهد

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها