شركة مياه القاهرة: مياه النيل ستعود طبيعية تماما صباح اليوم.. فيديو

قال المهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة ، إن انقطاع المياه يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن لأنه لا يمكن لأي شركة من شركات المياه أن تضخ مياه غير صالحة للشرب للمواطنين .





وأضاف مصطفي الشيمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن مصر تعرضت في الايام الاخيرة الي سيول عارمة نزلت في النيل وكانت محملة بالاتربة والرمال وزادت من عكارة النيل من 30 mtu وصلت الي 4000 mtu وهذا لم يحدث من قبل .





وأوضح مصطفي الشيمي ،: أننا قمنا بمواجهة المشكلة بزيادة الشابة والكلور ومن ثم قمنا بتخفيض الحمض الهيدروليكي على المرشحات حتي نقوم بإخراج ماء نظيف للمواطن .





وتابع: أن عكارة مياه النيل انتهت وحاليا تقترب من المعدلات الطبيعية كما ان جميع المحطات تعمل بالقوة القصوى لتعويض المواطنين عن قطع المياه .





واستكمل : أنه في الصباح الباكر سنجد مياه النيل طبيعية جدا كما أنه إن لم يتم تغيير الفلتر كل اسبوع يتم تراكم الشوائب التي تضر صحة المواطن .