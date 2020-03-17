AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شركة مياه القاهرة: مياه النيل ستعود طبيعية تماما صباح اليوم.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:56 ص
مصطفي الشيمي
مصطفي الشيمي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة ، إن انقطاع المياه يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن لأنه لا يمكن لأي شركة من شركات المياه أن تضخ مياه غير صالحة للشرب للمواطنين .

وأضاف مصطفي الشيمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن مصر تعرضت في الايام الاخيرة الي سيول عارمة نزلت في النيل وكانت محملة بالاتربة والرمال وزادت من عكارة النيل من 30 mtu وصلت الي 4000 mtu وهذا لم يحدث من قبل .

وأوضح مصطفي الشيمي ،: أننا قمنا بمواجهة المشكلة بزيادة الشابة والكلور ومن ثم قمنا بتخفيض الحمض الهيدروليكي على المرشحات حتي نقوم بإخراج ماء نظيف للمواطن .

وتابع: أن عكارة مياه النيل انتهت وحاليا تقترب من المعدلات الطبيعية كما ان جميع المحطات تعمل بالقوة القصوى لتعويض المواطنين عن قطع المياه .

واستكمل : أنه في الصباح الباكر سنجد مياه النيل طبيعية جدا كما أنه إن لم يتم تغيير الفلتر كل اسبوع يتم تراكم الشوائب التي تضر صحة المواطن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد.. صور

قيادات القابضة والقاهرة يتابعان أعمال التطوير داخل محطة مياه مسطرد‎

انقطاع المياه عن جنوب القاهرة بسبب عكارة النيل

القابضة للمياه: عكارة مياه النيل شئ طبيعي بسبب موجة الأتربة.. فيديو

بدوي: قطع المياه بالجيزة بسبب ارتفاع نسبة عكارة النيل

أزمة عكارة النيل .. ما أسبابها ومتى تنتهي ؟

ترشيحاتنا

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

الإمارات تدعو مواطنيها بالخارج للعودة إلى البلاد

بعد انتشار فيروس كورونا.. الإفتاء تحدد أفضل طريقة للتعامل مع الوباء بآية قرآنية

أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

بالورقة والقلم.. كم سيدفع الموظف ضرائب سنوية من راتبه

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها