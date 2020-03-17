مهندس كهرباء ينقذ مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة من كارثة خلال السيل

أنقذ محمد عبد الجليل مهندس كهرباء محطة أبو رديس، مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة، باتخاذ قرارا مصيريا بقطع الكهرباء، حيث غرقت المدينة بأكثر من مليون متر مكعب مياه.





وقام المهندس محمد عبد الجليل بقطع التيار الكهربي من محطة المحولات لحظة دخول السيل اإلى اللوحة قبل المدينة منعا لحدوث كارثة مروعة، حيث رفع ومعاونيه المياه عن اللوحة بكمية تقدر بأكثر من خمسين عربة مياه وتم إعادة التيار الكهربي فجر اليوم التالي.





وقال عبد الجليل إن المجهود المبذول كان كبيرا جدا ولكن وجود واستجابة المحافظ وقيادات المحافظة وحضوره مكان الحدث في صباح اليوم التالي كان أكبر دافعا لهم، مما رفع معنوياتهم وتمكنوا من أدائهم المطلوب في زمن قياسي.



