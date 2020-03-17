AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مهندس كهرباء ينقذ مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة من كارثة خلال السيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:34 ص
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل مهندس كهرباء محطة ابورديس
Advertisements
ايمن محمد
أنقذ محمد عبد الجليل مهندس كهرباء محطة أبو رديس، مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة، باتخاذ قرارا مصيريا بقطع الكهرباء، حيث غرقت المدينة بأكثر من مليون متر مكعب مياه.

وقام المهندس محمد عبد الجليل بقطع التيار الكهربي من محطة المحولات لحظة دخول السيل اإلى اللوحة قبل المدينة منعا لحدوث كارثة مروعة، حيث رفع ومعاونيه المياه عن اللوحة بكمية تقدر بأكثر من خمسين عربة مياه  وتم إعادة التيار الكهربي فجر اليوم التالي.

وقال عبد الجليل إن المجهود المبذول كان كبيرا جدا ولكن وجود واستجابة المحافظ وقيادات المحافظة وحضوره مكان الحدث في صباح اليوم التالي كان أكبر دافعا لهم، مما رفع معنوياتهم وتمكنوا من أدائهم المطلوب في زمن قياسي.

مهندس كهرباء ينقذ مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة من كارثة خلال السيل
مهندس كهرباء ينقذ مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة من كارثة خلال السيل
مهندس كهرباء ينقذ مدينتي أبور ديس وأبو زنيمة من كارثة خلال السيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى بالغردقة

مواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء فى الغردقة

السيول تحاصر مدينة أبو رديس وتضرب مركز الأرصاد وتقطع شبكة الاتصالات

ترشيحاتنا

قرار جديد من السجون السعودية بسبب كورونا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويكشف حقيقة ضم نجم المصري

خطوة واحدة تكشف إصابتك بفيروس كورونا أم لا.. تفاصيل

عبير فريد شوقي: كنت بتوصف أنا ورانيا بـ فاتن حمامة وهند رستم

شيرين رضا تدعو على مروجي الشائعات ضد مصر.. شاهد

جمال شعبان يكشف عن 6 وسائل لزيادة المناعة ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة