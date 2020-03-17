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توك شو

لا يدخل ضمن باقات الإنترنت.. وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال وزير التربية والتعليم  الدكتور طارق شوقي، إنه وقبل أزمة كورونا؛ لدينا يوميًا 1.5 مليون زائر لبنك المعرفة، متوقعًا أن تعمق الأزمة الأخيرة من استخدام  الأدوات التكنولوجية  الجديدة.

 أضاف في لقاء  مع برنامج " القاهرة الآن " والمذاع على شاشة العربية " الحدث " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن عدد المقبلين على بنك المعرفة يزيد  بشكل خرافي يوميًا  لدرجة أننا نخشى ألا يستوعب السيستم الاعداد لكننا دائمًا جاهزين لزيادة الطاقة الاستيعابية مشيرا إلى أن معظم المقبلين على بنك المعرفة خلال السنوات السابقة كانوا من شريحة التعليم العالي والباحثين  لكن الان اصبح التعليم الأساسي  وماقبل الجامعي  داعما رئيسيا ومكونا أساسيا لشريحة الزائرين للموقع .

 وكشف الوزير عن أن مرحلة ما قبل التعليم الثانوي زادت ايضًا في الإقبال على الموقع الخاص ببنك المعرفة،  وهم في قرابة 10 ملايين وعلينا أن نستعد لذلك عبر  زيادة الطاقة الاستيعابية للسيرفر المستضيف للموقع،  ونحن مستعدون لتكاليف زيادة السعة  لكن المحتوي العظيم يظل الأهم من تكاليف السعة الاستيعابية .

وحول أزمة جودة وكفاءة الانترنت في الأماكن النائية والحدودية قال الوزير " عندما طبقنا التكنولوجيا في الاوقات السابقة في نظام التعليم الثانوي تعاملنا مع كل مناطق الجمهورية   ووفرنا لهم التقنيات  اللازمة والاماكن الحدودية  وفرنا لهم جهاز " sim card " " لكل طالب لكن في ظل الوضع الراهن وبالنسبة لمحافظات مثل العريش وغيرها  ولضيق الوقت؛ لدينا جاهزية البدائل  مع القنوات التعليمية والانترنت وهذا لن يشكل أزمة لسكان هذه المناطق ".

ولفت إلى أن سكان هذه المناطق وكل الجمهورية  لن يرتبط  دخولهم على موقع بنك المعرفة او منصة التعليم الالكتروني  بحمل لاب توب لكن ممكن عبر الموبايل بالإضافة إلى أن الوزارة إتفقت  وجاري التواصل المستمر  مع شركات المحمول أن يكون الدخول للموقع مجاني وغير مرتبط بباقة الانترنت للمستخدم  والشركات تساعدنا  في ذلك باسرع وقت ".

وأشار إلى  أن جموع الطلبة سيعتمدون في تعاطيهم مع الامر على أحد  الخيارات إما  التلفزيون أو الإنترنت، كاشفا عن أن الأول سيغطي نحو 70% من جموع الطلبة، أما الـ30% الباقين يمكنهم الاعتماد على القنوات التعليمية.
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