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مرأة

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:31 ص
بوسي شلبى
بوسي شلبى
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 17 مارس عيد ميلاد المذيعة بوسي شلبى و التى اكملت عامها الـ55، ولكن على الرغم من تخطيها الخمسين عاما إلا انها تلفت دائما الأنظار حول إطلالاتها وأزيائها.

تتمتع بوسي شلبى بذوق و استايل مختلف يميزها عن غيرها من المشاهير، كما تحرص بوسي  على اختيار الأزياء والصيحات الغير تقليدية والغريبة إلى حد ما، و تعتمد التصميمات ذات الاقمشة الملفتة.

تفضل بوسي شلبى التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، و تحرص دوما على التجديد و التنوع، ولا تقتصر الموضة عند بوسي شلبى على الازياء فقط بينما تقوم بأختيار تسريحات وألوان الشعر الغير تقليديةبالأضافة إلى صيحات المكياج المختلفة.

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها
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