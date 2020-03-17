غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 17 مارس عيد ميلاد المذيعة بوسي شلبى و التى اكملت عامها الـ55، ولكن على الرغم من تخطيها الخمسين عاما إلا انها تلفت دائما الأنظار حول إطلالاتها وأزيائها.
تتمتع بوسي شلبى بذوق و استايل مختلف يميزها عن غيرها من المشاهير، كما تحرص بوسي على اختيار الأزياء والصيحات الغير تقليدية والغريبة إلى حد ما، و تعتمد التصميمات ذات الاقمشة الملفتة.
تفضل بوسي شلبى التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، و تحرص دوما على التجديد و التنوع، ولا تقتصر الموضة عند بوسي شلبى على الازياء فقط بينما تقوم بأختيار تسريحات وألوان الشعر الغير تقليديةبالأضافة إلى صيحات المكياج المختلفة.