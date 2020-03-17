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توك شو

شعبة الأدوية: لدينا مخزون إستراتيجي من المواد الخام والتعبئة للأدوية تكفي 6 أشهر.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:08 ص
علي عوف
علي عوف
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، إن قطاع الدواء يوجد به مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، وهذا يكفي استهلاكنا من مواد خام ومواد تعبئة .

واضاف علي عوف خلال حواره في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن مصر تستورد المواد الخام و التعبئة والتصنيع الدوائى من الصين والهند وعند حدوث الازمة في الصين قمنا بتحويل الاستيراد من الهند وهذا ساعدنا على الاستيراد بمواصفات جودة أعلى ووقت أقل، موضحا أن هذا  فيما يخص الدواء المحلي.

واوضح علي عوف : أن الدواء المستورد نجلبه  من امريكا واستراليا وإيطاليا وأوروبا وهذه هي الدول المرجعية كما اننا نغطي احتياجاتنا بـ92% من الدواء المحلي والمستورد يتمثل في 8% .

وأشار إلى أن هناك ادوية لم يكن لها بدائل مثل أدوية الغدة كنا نقوم باستيرادها، واليوم اصبحت المصانع المحلية تقوم بتغطية احتياجاتنا منها دون اللجوء للاستيراد.

ونوه إلى أن ادوية السرطانات ستقوم الشركات المحلية بتصنيعها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تتعامل مع أزمة الأدوية بشكل صحيح.
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