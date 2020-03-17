AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:40 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى لبنان.

لفتت رانيا منصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه بلوفر ابيض لا يحمل أى نقوشات، وقد كشفت إطلالتها عن قوامها الرشيق.

وانتعلت رانيا منصور بوت قصير باللون الاسود فيما ارتدت حقيبة صغيرة باللون الاسود حول خصرها، مما منحها إطلالة عصرية مواكبة لاحدث صيحات الموضة.

ولم تتكلف رانيا منصور فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى، فيما بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلوفر وهاف بوت.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة شتوية مميزة

بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تثير الجدل على إنستجرام

بملابس عصرية.. طليقة ماجد المصرى تتحدى البرد بهذه الإطلالة

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

بفستان مخملي قصير.. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أمير طعيمة: احذروا الاستهتار بـ كورونا

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

بسبب كورونا.. مفاجآة مدوية حول إمكانية عودة الدورى المصري

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير