بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى لبنان.
لفتت رانيا منصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه بلوفر ابيض لا يحمل أى نقوشات، وقد كشفت إطلالتها عن قوامها الرشيق.
وانتعلت رانيا منصور بوت قصير باللون الاسود فيما ارتدت حقيبة صغيرة باللون الاسود حول خصرها، مما منحها إطلالة عصرية مواكبة لاحدث صيحات الموضة.
ولم تتكلف رانيا منصور فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى، فيما بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها.