برلمانية: كل شخص مسئول عن حماية أهل بيته وعن صحتهم.. فيديو

قالت سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الأداء الحكومى خلال الأزمات التي مررنا بها خلال الفترة الاخيرة هو أداء غير مسبوق؛ وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي قاموا بها.





وأضافت سولاف درويش خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناة أون ، أن كل شخص مسئول عن حماية أهل بيته وعن صحتهم بالكامل وذالك لأن الحكومة قامت بالعمل اللازم ولا يتبقى الا المواطن هو ان يقوم بدوره. أون





وأوضحت سولاف درويش، أن من الضروري ان نقوم بتأمين انفسنا حتي لا تساعد على انتشار هذا الوباء.





وتابعت: أن من الضروري ان نقوم بالتوعية في الريف لانه لن تصل اليهم الحكومة وتقوم بعمل الإجراءات اللازمة ولكن يجب توعيتهم .



