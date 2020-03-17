AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلمانية: كل شخص مسئول عن حماية أهل بيته وعن صحتهم.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:45 ص
سولاف درويش
سولاف درويش
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت  سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الأداء الحكومى خلال الأزمات التي مررنا بها خلال الفترة الاخيرة هو أداء غير مسبوق؛ وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي قاموا بها.

وأضافت سولاف درويش خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناة أون، أن كل شخص مسئول عن حماية أهل بيته وعن صحتهم بالكامل وذالك لأن الحكومة قامت بالعمل اللازم ولا يتبقى الا المواطن هو ان يقوم بدوره.

وأوضحت سولاف درويش، أن من الضروري ان نقوم بتأمين انفسنا حتي لا تساعد على انتشار هذا الوباء.

وتابعت: أن من الضروري ان نقوم بالتوعية في الريف لانه لن تصل اليهم الحكومة وتقوم بعمل الإجراءات اللازمة ولكن يجب توعيتهم . 

واستكملت ، أن جميع الآباء مسؤولون عن أطفالهم وهذا الامان التام وذالك لان جميع الاجهزة الحكومية قامت بما يجب عليها القيام به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس

بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور

رد الأزهر على تعليق السعودية لتأشيرات العمرة

جامعة حلوان توضح 9 إجراءات يجب اتباعها للوقاية من كورونا

قرارات كويتية بشأن المصريين العائدين إليها.. وإجراءات مشددة لمواجهة انتشار كورونا.. وتطورات الوباء في إيطاليا.. ومحاولة اغتيال حمدوك.. الأبرز في صحف الكويت

ما معنى إعلان فيروس كورونا كـ وباء؟

ترشيحاتنا

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

بعد انتشار كورونا.. الإفتاء: العض على هذا الأمر بالأضراس ينجيك من المهالك

بالتفصيل.. أحمد موسى يحذر من خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير