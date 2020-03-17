لزوم الحجر الصحي وكورونا.. رجل يحول منزله إلى هايبر ماركت..فيديو

تعددت أوجه التصدي للفيروس التاجي كورونا، فهناك من قرر أن يحتمي منه خلف الكمامات والمعقمات، وهناك من واجهه بشراء تلال من المنتجات والأطعمة والأغذية التي تكفيه حتى زوال تلك الغمة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة، حيث ظهر خلاله شخص يصور منزله الذي امتلأ كل ركن فيه بالمنتجات الغذائية.





وظهرت في مقطع الفيديو كميات كبيرة من زجاجات الزيت والدقيق والسكر والمكرونة والأرز وغيرها من المواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى المعقمات وأدوات التنظيف والمياه وغيرها من السلع الأخرى.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد علقوا على هذه الكميات المهولة من السلع، قائلين :"هذا حالف ما يطلع من بيته حتى نهاية 2021 ".



