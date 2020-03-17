برشلونة يخطط للاستغناء عن أوميتي خلال الانتقالات الصيفية





وأكدت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن فريق برشلونه يرغب في الاستغناء عنه بسبب المقابل المادي الضخم الذي يتقاضاه في الموسم بالاضافة لسعى العديد من الاندية لضمه من خلال عروض مادية رائعة.





وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرغب في الاستفادة من العروض المقدمة من الأندية لضم أوميتي.





وكان برشلونة ضم أوميتي موسم 2016 مقابل 25 مليون يورو وقام بتجديد التعاقد عام 2018 بعقد وصل لاكثر من 500 مليون يورو









كشفت بعض الصحف الإسبانية عن رغبة فريق برشلونة في الاستغناء عن صامويل اومتيتي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية العالمية في ضمه