عشبة غير متوقعة قادرة على تهدئة الأعصاب

يعاني عدد كبير من الناس من حالة من القلق والتوتر الزائد خاصة عند التعرض لضغط عصبي شديد.





قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن التوتر والقلق الزائد لا يؤثر على الجهاز العصبي بمفرده وإنما يضر الكثير من أجهزة وأعضاء الجسم.





وأضاف " مروان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عشبة البابونج قادرة على علاج التوتر العصبي والقلق وبعد آثاره على الجسم حيث أن خطورة التوتر الزائد أكبر من توقعاتنا حيث انه يتسبب في تغير نسب إفراز بعض المواد في الجسم والإصابة بالقولون العصبي وأمراض القلب والضغط.





وأشار " مروان" إلى أن الذعر والرعب الزائد يجعل الإنسان فريسة سهلة للإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة ضعف جهاز المناعة الذي يتزايد مع التوتر.