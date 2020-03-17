مراسلة تسقط على الهواء وتعلن إصابتها بكورونا.. فيديو

أحيانا تفرض عليك مهنتك بعض المخاطر، ولكن في النهاية صحتك لا تتحمل المخاطرة أو المجازفة بها للحد الذي قد ينهي حياتك أو يصيبك بمكروه .





وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المراسلات في لبنان االتي تدعى راشيل الحسيني بقناة "الجديد" اللبنانية، في أثناء حديثها مع زميل لها خلال بث مباشر من أمام الحجر الصحي بلبنان .





المقطع الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي، شهد سقوط المراسلة أمام الكاميرا في أثناء حديثها إلى المذيع في الاستوديو .





ونقلت المراسلة إلى المستشفى بسرعة وتمكن المسعفون من إنقاذها، ولكن تبين أنها كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة التي وصلت إلى 38، وأعلنوا إصابتها بفيروس كورونا .



