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مرأة

17 مارس..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك في زمن كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 17 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 17 مارس فإن ذلك يعني أنك شخصية متكاملة من ناحية العقل والمشاعر.. تضع قوانين محددة وواضحة، وتعرف معنى الصداقة وتقدرها ولديك حس اجتماعي.

نصيحة: 

هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعله معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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