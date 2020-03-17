يوم وفاتك كأن أبويا اللي مات.. إسعاد يونس تتحدث عن فريد شوقي.. شاهد

شاركت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة للفنان الكبير الراحل فريد شوقي.
وعلقت اسعاد يونس على الصورة : "يا ملك يا حبيبي يعطر حياتك في الجنة و يعطر سيرتك دايمًا على الأرض… انت يوم وفاتك كان كأن ابويا هو اللي مات#إسعاد_يونس #صاحبة_السعادة".
ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمه ويغفر له" و "الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين " و" أسطورة مش هتتكرر ".
يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته التاسعة، كرَّم اسم الفنان فريد شوقي، خلال فعالياته التي أقيمت منذ ايام، من خلال إطلاق اسمه على الدورة.