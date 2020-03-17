AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوم وفاتك كأن أبويا اللي مات.. إسعاد يونس تتحدث عن فريد شوقي.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:40 ص
إسعاد يونس
إسعاد يونس
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة للفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

وعلقت اسعاد يونس على الصورة : "يا ملك يا حبيبي يعطر حياتك في الجنة و يعطر سيرتك دايمًا على الأرض… انت يوم وفاتك كان كأن ابويا هو اللي مات#إسعاد_يونس #صاحبة_السعادة".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمه ويغفر له" و "الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين " و" أسطورة مش هتتكرر ".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته التاسعة، كرَّم اسم الفنان فريد شوقي، خلال فعالياته التي أقيمت منذ ايام، من خلال إطلاق اسمه على الدورة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحبك يا أبي.. إيمي طلعت زكريا تذكر جمهورها بوالدها.. شاهد

بكلمات مؤثرة .. رانيا محمود ياسين تنعى الفنانة نادية لطفي

مكنش بيحب الصورة دي.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بوالدها

وفاة حسني مبارك.. إسعاد يونس تنعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. كريم فهمي ينعى الرئيس الأسبق: البقاء لله .. شاهد

في أول جمعة من رجب.. إيمي طلعت زكريا تذكر متابعيها بأبيها.. شاهد

ترشيحاتنا

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بالتفصيل.. أحمد موسى يحذر من خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة كورونا.. فيديو

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

عمر ربيع ياسين: سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي الأجانب.. تفاصيل

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

بعد انتشار فيروس كورونا.. الإفتاء تحدد أفضل طريقة للتعامل مع الوباء بآية قرآنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير