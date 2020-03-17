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رياضة

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:25 ص
قفشه
قفشه
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ياسمين تيسير
كشف محمد مجدي قفشة نجم فريق الأهلي عن سر استبعاده من مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة مشددا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لديه وجهة نظر خاصة في عدم مشاركته ولكنه يبذل قصارى جهده خلال المران .

وأكد قفشه في تصريحات لبرنامج " نمبر وان " أن الحديث عن رغبه فايلر في عقابه بسبب مشاركته في مباراة خماسي أمر غير صحيح على الإطلاق. 

وأضاف قفشه أنه أقنع رجب بكار نجم بيراميدز بالانضمام للأهلي مشددا ان من ينضم للمارد الأحمر من المستحيل ان يفكر في الرحيل .

وأكد قفشة "الأهلي غير اي نادي اخر، هناك التزام لا يوجد في اي مكان اخر".

وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتاخر عن التمرين ثانية بيتخصمله".

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