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منوعات

ميرور: 7 شائعات متداولة عن كورونا منها الحقيقي والخرافات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصبح فيروس كورونا "كوفيد 19 " هو الحديث الأكثر تداولا حول العالم ، انتشر بسرعة كبيرة من بؤرته بمدينة ووهان بالصين إلى جميع أنحاء العالم و أصبح وباء يهدد بإطاحة البشر . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أنه لا جدال على كارثية فيروس كورونا إلا أن الخوف الشديد من البعض قد يزيد من حدة تعقيد الأمر و قد يموت البعض من الخوف و ليس من الفيروس . 

و في السطور التالية سنعرض أبرز الشائعات حول كورونا منها اثبت الأطباء أنها صحيحة و منها ناتجة عن رعب و فزع المواطنين : 

-القناع 
يرى الملايين من البشر أن مجرد ارتداؤها للقناع على وجههم انهم لن يصابوا بالفيروس ، و في الواقع هذا الفرض غير صحيح لأن الفيروس قد يصيبك و انت ترتدي القناع و لكن ارتداؤه يقلل من خطر الإصابة . 

-اللحية تنقل الفيروسات 
اثبتت الأبحاث العلمية أن لا أساس لذلك الفرض ، فإن جزيئات فيروس كورونا قادرة على إختراق مسام الوجه لأنه دقيقة و صغيرة للغاية و لا علاقة للشارب أو اللحبة بالأمر ولا  داعي لإزالتهم . 

-الحيوانات لا تنقل العدوى 
اختلف الأطباء في تلك النقطة ، و لكن الحذر مطلوب على كل الأصعدة فلا داعي لمخالطة الحيوانات في تلك الأيام تجنبا الإصابة. 

-كورونا كأي فيروس
الذعر المفرط من الإصابة بكورونا قد يصيبك بأمراض تقضي عليك أسرع من كورونا أو قبل إصابتك من الأساس ، يقول الأطباء أن ذلك الفيروس شرس للغاية إلأا أننا يمكن مواجهته فلا داعي للقلق المفرط . 

 -شرب المياه بإستمرار 
لا تعتبر شائعة أو بمعنى أوضح شرب المياه مفيد عموما ، سواء للوقاية من كورونا أو حتى من اجل الحفاظ على جسم الإنسان لا يمكن تصنيف تلك الإشاعة خاطئة . 

-مطهرات اليدين لا تقضي على كورونا 
علينا أن نكف عن شراء مطهرات الأيدي من الصيدليات بكميات كبيرة ظنا منا أنها قد تحمينا من كورونا ، فقد أثبت مركز للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية أن غسل الأيدي بإستمرار بالمطهرات لا يمنع الإصابة بكورونا . 

-إختبار ال 10 ثوان لا يدل على انك سليم 
تلك الشائعة المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة ، فالبعض اقترح اختبار من خلال حبس النفس لمدة 10 ثوان إذا اكملت ال 10 ثوان دون سعال أو عطس فأنت غير مصاب بكورونا ، أوضح مركز للأبحاث في بريطانيا أن ذلك الاختبار قد يكون مزحة أو مجرد تجربة منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي لا ترقى إلى أن تكون علاج و هي مجرد شائعة .
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