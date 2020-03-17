ميرور: 7 شائعات متداولة عن كورونا منها الحقيقي والخرافات

أصبح فيروس كورونا "كوفيد 19 " هو الحديث الأكثر تداولا حول العالم ، انتشر بسرعة كبيرة من بؤرته بمدينة ووهان بالصين إلى جميع أنحاء العالم و أصبح وباء يهدد بإطاحة البشر .
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أنه لا جدال على كارثية فيروس كورونا إلا أن الخوف الشديد من البعض قد يزيد من حدة تعقيد الأمر و قد يموت البعض من الخوف و ليس من الفيروس .
و في السطور التالية سنعرض أبرز الشائعات حول كورونا منها اثبت الأطباء أنها صحيحة و منها ناتجة عن رعب و فزع المواطنين :
-القناع
يرى الملايين من البشر أن مجرد ارتداؤها للقناع على وجههم انهم لن يصابوا بالفيروس ، و في الواقع هذا الفرض غير صحيح لأن الفيروس قد يصيبك و انت ترتدي القناع و لكن ارتداؤه يقلل من خطر الإصابة .
-اللحية تنقل الفيروسات
اثبتت الأبحاث العلمية أن لا أساس لذلك الفرض ، فإن جزيئات فيروس كورونا قادرة على إختراق مسام الوجه لأنه دقيقة و صغيرة للغاية و لا علاقة للشارب أو اللحبة بالأمر ولا داعي لإزالتهم .
-الحيوانات لا تنقل العدوى
اختلف الأطباء في تلك النقطة ، و لكن الحذر مطلوب على كل الأصعدة فلا داعي لمخالطة الحيوانات في تلك الأيام تجنبا الإصابة.
-كورونا كأي فيروس
الذعر المفرط من الإصابة بكورونا قد يصيبك بأمراض تقضي عليك أسرع من كورونا أو قبل إصابتك من الأساس ، يقول الأطباء أن ذلك الفيروس شرس للغاية إلأا أننا يمكن مواجهته فلا داعي للقلق المفرط .
-شرب المياه بإستمرار
لا تعتبر شائعة أو بمعنى أوضح شرب المياه مفيد عموما ، سواء للوقاية من كورونا أو حتى من اجل الحفاظ على جسم الإنسان لا يمكن تصنيف تلك الإشاعة خاطئة .
-مطهرات اليدين لا تقضي على كورونا
علينا أن نكف عن شراء مطهرات الأيدي من الصيدليات بكميات كبيرة ظنا منا أنها قد تحمينا من كورونا ، فقد أثبت مركز للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية أن غسل الأيدي بإستمرار بالمطهرات لا يمنع الإصابة بكورونا .
-إختبار ال 10 ثوان لا يدل على انك سليم
تلك الشائعة المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة ، فالبعض اقترح اختبار من خلال حبس النفس لمدة 10 ثوان إذا اكملت ال 10 ثوان دون سعال أو عطس فأنت غير مصاب بكورونا ، أوضح مركز للأبحاث في بريطانيا أن ذلك الاختبار قد يكون مزحة أو مجرد تجربة منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي لا ترقى إلى أن تكون علاج و هي مجرد شائعة .