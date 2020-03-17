لازم ندعيلهم.. أحمد فلوكس يدعم الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا.. شاهد





ونشر أحمد فلوكس صورة لطبيب كأنه جندي في حرب وعلق عليها قائلا "رسالة لأطباء وتمريض مصر، إنهارده اللى بجد لازم ندعيلهم فعلا من قلبنا و نشكرهم هما إخواتنا (الأطباء والتمريض )اللى هيواجهوا حاجه أخطر من اي حاجه في العالم".





وتابع "أنا كواحد من صفوف الشعب الآن بوجه ليكوا رسالة تشجيع قويه وعرفان وكان الله فى عونكم على آداء رسالتكم الساميه وحفظكم الله من كل سوء وأدعوا الله أن يردكم سالمين غانمين إلى بيوتكم بعد كل معركه مع ذلك الڤيروس وأدعوا الله أن يكلل مجهوداتكم تلك فى بيوتكم بأن يحفظها من كل سوء.وكلنا إيد واحدة لكى نحافظ على بلدنا وربنا هو الحافظ .... #أدعم_أطباء_مصر ⁦#مواجهة_الڤيروس





#احمي_نفسك_احمي_بلدك".





يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وجه الفنان أحمد فلوكس الدعم للأطباء والممرضين في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في عدد من المناطق بمصر.