AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لازم ندعيلهم.. أحمد فلوكس يدعم الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:41 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
Advertisements
مصطفى كرم
وجه الفنان أحمد فلوكس الدعم للأطباء والممرضين في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في عدد من المناطق بمصر.

ونشر أحمد فلوكس صورة لطبيب كأنه جندي في حرب وعلق عليها قائلا "رسالة لأطباء وتمريض مصر، إنهارده اللى بجد لازم ندعيلهم فعلا من قلبنا و نشكرهم هما إخواتنا (الأطباء والتمريض )اللى هيواجهوا حاجه أخطر من اي حاجه في العالم". 

وتابع "أنا كواحد من صفوف الشعب الآن بوجه ليكوا رسالة تشجيع قويه وعرفان وكان الله فى عونكم على آداء رسالتكم الساميه وحفظكم الله من كل سوء وأدعوا الله أن يردكم سالمين غانمين إلى بيوتكم بعد كل معركه مع ذلك الڤيروس وأدعوا الله أن يكلل مجهوداتكم تلك فى بيوتكم بأن يحفظها من كل سوء.وكلنا إيد واحدة لكى نحافظ على بلدنا وربنا هو الحافظ .... #أدعم_أطباء_مصر ⁦#مواجهة_الڤيروس

#احمي_نفسك_احمي_بلدك". 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خامنئي يجتمع بوزير الصحة والأطباء ليوجه لهم رسالة خاصة

هذه المهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. رقم 5 الأخطر

بعد انتشار كورونا.. ضاحي خلفان: مؤلم وضع مستشفيات إيران في مواجهة الأزمة الصحية

كورونا يواصل ضرب إيران.. ارتفاع عدد وفيات المسئولين ورجال الدين والأطباء

رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة احمي نفسك احمي بلدك لتجنب الإصابة بـ كورونا

حصيلة مرعبة لضحايا الفيروس القاتل في إيران

ترشيحاتنا

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

عمر ربيع ياسين: سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي الأجانب.. تفاصيل

ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

6 قطاعات ليست مستثناة من تخفيض العاملين فى الدولة بسبب كورونا.. مستندات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. إدريس ألبا يتصدر تويتر

وقت انتشار كورونا.. الإفتاء تحذر من فعل شائع بين الكثيرين يقذفهم في نار جهنم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير