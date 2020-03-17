تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

أثر انتشار فيروس كورونا -19 الجديد التاجي على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والرسم البياني للمرض ينمو بسرعة ، ولذلك وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، وإذا لم تكن على دراية بالخطورة ، فقد تم إغلاق المعاهد التعليمية المختلفة والأماكن العامة وما إلى ذلك لبضعة أيام.





كما تم إلغاء بعض الأحداث للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ، ووضعت العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة سياسة العمل من المنزل لضمان أن موظفيها في مأمن من عدوى (COVID-19) .









1. حافظ على شحن هاتفك والكمبيوتر المحمول أولًا :





تحتاج إلى التأكد من شحن هاتفك والكمبيوتر المحمول حتى لا يتأثر عملك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أنت لا تعرف أبدًا عندما يكون هناك انقطاع في الطاقة في مكانك.





وعندما تكون في مكان عملك ، من الواضح أن هناك نظام نسخ احتياطي جيد ، ويمكن أن يكون نفس الشيء في مكانك أيضًا ، ولكن بعد ذلك من الجيد أن تبقى مستعدًا.





2. إعداد مساحة العمل الخاصة بك :





بالطبع عندما يكون لديك عمل من المنزل ، لا يزال بإمكانك البقاء في سريرك والانتقال إلى الكمبيوتر المحمول لبدء عملك. ولكن ماذا عن إنشاء مساحة عمل ،يمكنك أيضًا تعيين مساحة العمل الخاصة بك في زاوية المعيشة أو غرفة النوم الخاصة بك.





ويمكنك ترتيب طاولة وكرسي حيث يمكنك الجلوس والعمل بسلام. القصد من إنشاء مساحة عمل لإعداد نفسك ذهنيًا للعمل بفاعلية.





3. اتخذ قرارك للعمل كما لو كنت في المكتب :





الخطوة الأخرى التي يجب عليك اتخاذها هي أن تقرر في عقلك. ما إذا كنت تعتقد أنه يمكنك العمل بشكل جيد أثناء التثاؤب ولا تزال في ملابس نومك ، فقد تكون مخطئًا. ولا تتمكن من التركيز على عملك وتشعر بالملل بسهولة.





استحمّ وارتد ملابس نظيفة وتناول وجبة الإفطار بالطريقة نفسها التي تفعلها قبل المغادرة إلى مكتبك. اجلس في مكان عملك وابدأ العمل كما تفعل في مكان عملك في الأيام العادية.





4. هل لديك روتين فعال يمكنك اتباعه :





يمكن أن يكون العمل من المنزل فعالًا وفعالًا حقًا إذا كان لديك روتين مناسب يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة. فقط لأنك مسموح لك بالعمل من منزلك ، لا يعني أنه يمكنك العمل وقتما تشاء.





حاول بدء عملك في نفس وقت المكتب واحصل على فترات راحة وفقًا لذلك. لن يعيق ذلك كفاءتك وستكون قادرًا على الوفاء بالمواعيد النهائية والأهداف الخاصة بك.





5. أبلغ أفراد أسرتك زملاء الغرفة زملاء السكن نظرًا لأنك في المنزل وتقوم بأعمالك المكتبية :





من الواضح جدًا أنك ستواجه العديد من عوامل التشتيت. على سبيل المثال ، قد يطلب أطفالك أو أفراد عائلتك انتباهك. وقد يطلب منك زملاؤك في السكن مشاهدة فيلم أو لعب بعض الألعاب. لذا ، من الواضح أنك قد لا تحصل على نفس البيئة السلمية والمهنية مثل مكتبك ، خاصة إذا كنت لا تعيش بمفردك. لذلك ، تأكد من إبلاغ أفراد عائلتك وزملائك في السكن وزملائك في الشقة عن عملك من المنزل.





6. ابق على اتصال بفريقك سواء كنت تعمل من المنزل أو في مكتبك :





من الضروري البقاء على اتصال بأعضاء فريقك. إذا كنت تعتقد أن العمل من المنزل يعزلك عن أعضاء فريقك ، فهذه ليست الحقيقة. لا يزال بإمكانك البقاء على اتصال معهم من خلال مكالمات الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل. يمكنك مشاركة التفاصيل من خلال غرف الدردشة ومناقشة عملك. بهذه الطريقة لن تشعر بالعزلة وستظل على اتصال مع زملائك في العمل.





7. تنظيم الاجتماعات عبر الإنترنت :





عند الحاجة عندما تكون هناك حاجة لعقد اجتماع ، يمكنك جدولة الاجتماعات وتنظيمها. لهذا ، يمكنك جدولة بعض الاجتماعات في التقويم ومشاركتها مع زملائك في العمل. أثناء اختيارك للاجتماعات عبر الإنترنت ، تأكد من أنك مرئي ومرتدي ملابس رائعة. إذا كنت في أماكن ذات مناطق زمنية مختلفة ، فأخبر زملائك بذلك للتأكد من انضمام الجميع للاجتماعات دون أي مشكلة.





8. شارك أهدافك وتقارير العمل من الضروري :



أن تشارك أهدافك وتقارير العمل مع زملائك ، مدير التقارير. فقط لأنك تعمل أثناء إقامتك في مكانك ، لا يعني أنك لست مضطرًا إلى إبقاء الجميع على اطلاع. أرسل رسائل بريدية بخصوص متابعاتك ، وتقارير العمل ، والأهداف ، وما إلى ذلك.





9. اتبع آداب العمل وآداب العمل لا يهم إذا كنت في مكتبك أو منزلك :





فأنت بحاجة إلى اتباع أخلاقيات العمل وآدابك أثناء القيام بالعمل. إذا كنت تقوم بجدولة أي اجتماع ، فتأكد من أنك قد مررت بالتقويم وإذا كان الجميع مرتاحين للتواريخ. إذا كنت تتواصل مع شخص ما من خلال الدردشة أو مكالمة الفيديو أو البريد الإلكتروني فتأكد من أن الوقت مناسب للتحدث. علاوة على ذلك ، إذا كنت تحضر اجتماعًا من خلال منصات عبر الإنترنت ، فتجنب أن تكون في لباسك الليلي أو ملابسك.





10. تحفيز أعضاء فريقك نظرًا لأن تفشي الفيروس التاجي نفسه محبط ومحزن :



