ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

طالب أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور نجما الأهلي، بالاعتزال؛ حال عدم تجديد عقودهما مع الأهلي.





وأضاف نجم الاهلي السابق عبر قناة " النهار " أن حسام عاشور ووليد سليمان لديهما تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء، ويجب أن يسعيا للحفاظ عليه والخروج من الباب الكبير.





وتابع اسامه عرابي أن الثنائي تقدما في السن، وفي حال لعبا لمدة موسم أو آخر داخل اي فريق اخر؛ سيؤثر سلبا على تاريخهما وعلاقتهما بالجماهير.



