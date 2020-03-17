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رياضة

ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:37 ص
وليد سليمان نجم الاهلي
وليد سليمان نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
طالب أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور نجما الأهلي، بالاعتزال؛ حال عدم تجديد عقودهما مع الأهلي.

وأضاف نجم الاهلي السابق  عبر قناة " النهار " أن حسام عاشور ووليد سليمان لديهما تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء، ويجب أن يسعيا للحفاظ عليه والخروج من الباب الكبير.

وتابع اسامه عرابي أن الثنائي تقدما في السن، وفي حال لعبا لمدة موسم أو آخر داخل اي فريق اخر؛ سيؤثر سلبا على تاريخهما وعلاقتهما بالجماهير.

وأكمل اسامه عرابي أنه رفض العمل في المجال الاداري بقطاع الناشئين في الاهلي بسبب رغبته في العمل مدربا .

وتابع: "انتظر عرضا مناسبا من أجل العمل كمدرب من جديد، وأبحث للعمل في منصب المدير الفني، فقد عملت كثيرا كمساعد وأبحث الآن عن مهمة الرجل الأول".

وأتم: "التدريب يحتاج إلى دراسة وعمل متواصل، فهو لا يأتي بالفهلوة"
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