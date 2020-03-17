حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تحصدان جوائز أوروبية لشباب عازفي الكمان

حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان "أميرة ومريم" حفيدتي الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة "أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان" التي أقيمت منذ ايام في بروكسل.





وحصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الأولى في الفئة العمرية (14-18 عاما)، وكانت أميرة هي أصغر عازفة في هذه الفئة، بينما حصلت مريم على الجائزة الثانية في الفئة العمرية (10-14عاما).





وتدرس الشقيقتان "أميرة ومريم" في واحدة من أبرز المدارس الموسيقية في مدينة فيينا، ومنتسبتان إلى فصول الأطفال المتميزين موسيقيا بجامعة فيينا.\



