حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تحصدان جوائز أوروبية لشباب عازفي الكمان

حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان "أميرة ومريم" حفيدتي الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة "أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان" التي أقيمت منذ ايام في بروكسل.
وحصلت أميرة أبو زهرة على الجائزة الأولى في الفئة العمرية (14-18 عاما)، وكانت أميرة هي أصغر عازفة في هذه الفئة، بينما حصلت مريم على الجائزة الثانية في الفئة العمرية (10-14عاما).
وتدرس الشقيقتان "أميرة ومريم" في واحدة من أبرز المدارس الموسيقية في مدينة فيينا، ومنتسبتان إلى فصول الأطفال المتميزين موسيقيا بجامعة فيينا.\
وكانت أميرة قد فازت بالجائزة الأولى في أكبر مسابقة لمواهب الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا، والتي تعرض في التلفزيون الهنجاري "فيرتيوزا" عام 2018، بعد تقدمها على أكثر من 2400 متسابق تتراح أعمارهم ما بين 8 و26 عاما.