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أخبار العالم

ماكرون يطبق سياسة ترشيد توزيع الأقنعة الواقية من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:46 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أ ش أ
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترشيد استخدام الأقنعة الواقية على أن تكون أولوية الحصول عليها للعاملين فى المستشفيات وفرق الرعاية الصحية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن ماكرون أوضح - في تدوينة على موقع "تويتر" - ان الحكومة الفرنسية سوف تلتزم بدفع تكاليف الإقامة بالفنادق والانتقالات بسيارات الأجرة ورعاية أطفال أطقم الرعاية الصحية خلال فترة انخراطهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد-19). 

وتابع ماكرون، في أعقاب خطابه المتلفز إلى الشعب الفرنسي، يقول "إن الحكومة قررت تطبيق سياسة ترشيد توزيع الأقنعة الواقية ، بحيث تكون الأولوية في الحصول عليها للمستشفيات وأطقم الرعاية الصحية التي تعمل في المدن والقرى الفرنسية خاصة الممارسين العامين وأطقم التمريض والذين يقفون الآن على خط المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد". 
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