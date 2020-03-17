كوبا توافق على رسو سفينة سياحية بريطانية تحمل مصابين بكورونا في موانئها

وافقت السلطات الكوبية على السماح لسفينة سياحية بريطانية تقل أكثر من ألف شخص، من بينهم أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد بالرسو في موانئها.





وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن موافقة السلطات الكوبية تأتي بعد رفض عدد من دول الكاريبي السماح للسفينة (يريمار) الرسو فى موانيها بسبب وجود 5 حالات إيجابية مصابة بفيروس (الكورونا) بين الركاب، مع عزل 43 آخرين إثر ظهور أعراض تشبه فيروس (كورونا) عليهم.





وأضافت الشبكة الأمريكية أن حكومة كوبا وافقت كذلك على تقديم العون لركاب السفينة للعودة إلى المملكة المتحدة بطريق الجو، وذلك بعد أن ترسو غدا الثلاثاء في ميناء (ماريل) الكوبي الواقع على بعد 35 ميلا من هافانا.



