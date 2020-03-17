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أخبار العالم

15 إصابة جديدة بكورونا في الصحة السعودية ترتفع العدد لـ 133 حالة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:54 ص
السعودية
السعودية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

ونقلت قناة "العربية" الفضائية ، عن الوزارة قولها إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا، وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف ، والحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب، وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وذكرت أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض ، وأربع حالات أخرى مصابة بالفيروس لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة، كما تم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.
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