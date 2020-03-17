AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يتجول في روما رغم حالة الطوارئ بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:08 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
Advertisements
أ ش أ
 قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بجولة في أحد الشوارع التجارية في روما، وذلك رغم الإجراءات الوقائية المفروضة جراء حالة الطوارىء بسبب كورونا.

وقصد البابا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية- كاتدرائية "القديسة مريم الكبرى" للصلاة للسيدة العذراء، ثم كنيسة "سان مارتشيللو" للخشوع أمام الصليب المقدس منذ عهد الطاعون الكبير، الذي ضرب روما في القرن الرابع عشر.

وسار بعدها لمسافة قصيرة في الطرق الشهيرة، حيث أهم الأسوق التجارية في قلب العاصمة الإيطالية روما.

يذكر أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة فى يوم واحد ليصل إجمالى الإصابات نحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

5 قرارات.. العدل جروب يصدر بيانا لمواجه كورونا

بعد وفاة حالة جديدة بالدقهلية بسبب كورونا .. إغلاق سوق مواشي بلقاس الأسبوعي

حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر.. فيديو

ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها