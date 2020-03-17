بابا الفاتيكان يتجول في روما رغم حالة الطوارئ بسبب كورونا

قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بجولة في أحد الشوارع التجارية في روما، وذلك رغم الإجراءات الوقائية المفروضة جراء حالة الطوارىء بسبب كورونا.





وقصد البابا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية- كاتدرائية "القديسة مريم الكبرى" للصلاة للسيدة العذراء، ثم كنيسة "سان مارتشيللو" للخشوع أمام الصليب المقدس منذ عهد الطاعون الكبير، الذي ضرب روما في القرن الرابع عشر.





وسار بعدها لمسافة قصيرة في الطرق الشهيرة، حيث أهم الأسوق التجارية في قلب العاصمة الإيطالية روما.





يذكر أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة فى يوم واحد ليصل إجمالى الإصابات نحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.



