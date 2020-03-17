بعد شهر ونصف .. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تقترب من 12 مليون مشاهدة..فيديو

حقق كليب قلبي يا قلبي للفنانة اللبنانية نانسي عجرم 11 مليونا 729 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





وتعد أغنية قلبي يا قلبي هو اول عمل فني لـ نانسي عجرم بعد ازمة قتل زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم للسوري محمد الموسي بعدما اقتحم منزلهما في مطلع شهر يناير الماضي.





أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات والحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.









وتقول كلمات الاغنية :"قلبي يا قلبي .. اتركني يا قلبي .. مش وقته هلا ارجع حب .. هلا ما فيا ومنا بايديا .. ما بعرف شو صارله هالقلب .. معقوله حبيتك ع ذوقي نقيتك .. ب عيوني فيه انت وبس .. ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاقلك من دون ما احس .. قلبي يا قلبي".



