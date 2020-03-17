اقعد في البيت.. حملة للحد من مخاطر فيروس كورونا





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : ‏كلنا يد وحده لأجل حياة الشعب المصري ❤️

‎#اقعد_في_بيتك

‏اللهم احفظ هذا البلد آمنًا واحفظ أهلها

اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

‎#اقعد_في_بيتك

‏‎#اقعد_في_بيتك فى هذا الوقت ظهر أهمية العلم والعلماء والأطباء واختفى دور الفنانين واللاعبين والتافهين





‏هما ١٥ يوم في مصر أما انتشار وأما انحسار انت اللي هتقرر ده واجبك الوطني لو مش خايف على نفسك خاف على بلدك واللي في سن أمك وأبوك لأن دول أكتر ناس عرضة للمرض ‎#اقعد_في_بيتك .





وتأتى المبادرة الشبابية بدعوة عامة ضد النزول في الشوارع والأماكن العامة إلا لأساسيات الحياة فقط (عمل، تسوق أطعمة ومشروبات، وشراء الأدوية) وذلك في محاولة لتضييق دائرة تفشي الوباء بإعلان العزل واتباع اشتراطات السلامة العامة .





يأتي ذلك بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق العمل في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#اقعد_في_البيت بحث المواطنين على عدم النزول الشوارع منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.