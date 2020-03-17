خطوة واحدة تكشف إصابتك بفيروس كورونا أم لا.. تفاصيل

بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في مختلف البلدان حول العالم، تبدأ الشكوك في مطاردة الأشخاص هل هم مصابين بالفيروس أو حاملين له، وتزداد حدة تلك الشكوك مع أول عطسة أو سعال جاف.





وحتى تهدأ حدة هذه الشكوك أوضحت دراسة أجرتها جامعة "ستانفورد" الأمريكية، أن هناك خطوة بسيطة إذا ما قمت بها تكشف عن إصابتك بالفيروس التاجي أم لا، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





وتعد تلك الخطوة أو هذا الإجراء عبارة عن أخذ نفس عميق ثم كتمه لمدة 10 أو 15 ثانية بعد استيقاظك من النوم صباحًا، فإن استطعت ذلك دون أن تسعل إذًا فأنت سليم من “كورونا”، وإن أصابك سعال أو تشنجات فعليك التوجه للطبيب فورًا.





وشددت الدراسة على ضرورة شرب الماء كل 15 دقيقة، وعدم ترك الحلق جافًا، والمحافظة علي تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار، وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة.