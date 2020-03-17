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أخبار العالم

إجراء جديد من الصين ضد العائدين من ووهان بؤرة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد لمواجهة أي احتمالية لتفشي جديد لفيروس كورونا المستجد. 

وقالت السلطات الصينية إن جميع العائدين من مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، سيتم عزلهم لمدة 14 يوما، كل في مدينته. 

وسجلت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، 13 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في انخفاض كبير في أعداد الوفيات اليومية بسبب الوباء العالمي. 

كما سجلت السلطات الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأنه تمت إعادة فتح المدارس في شمال الصين؛ وذلك بعدما أظهرت البيانات الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لأكثر من 20 يوما متتاليا في المنطقة مما دفع إلى تسريع استئناف الحياة والعمل.

ووفقا للوكالة الصينية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي انخفض إلى الصفر مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد شفائه تماما في بلدة تيانجين، شمال الصين.
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