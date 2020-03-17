أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح iphone 9 plus..كورونا في خدمة الفيديو جيمز

لا يزال يتحفنا مسلسل The Simpsons الشهير بمعالجاته للقضايا التى نعيشها والقضايا المسقبلية، والتى تنبأ بعدد كبير منها مثل ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيرها.