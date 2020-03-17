أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح iphone 9 plus..كورونا في خدمة الفيديو جيمز

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
يعتمد عدد كبير من المستخدمين على تطبيق Google Maps و خصوصا أصحاب السيارات، لدرجة أنه أصبح لا غنى عنه فى المشاوير اليومية لمعرفة حركة المرور و البحث عن الأماكن التى لا يمكنهم الوصول إليها بسهولة.
بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل من مواصلة تطوير جهازها MacBook Air، الذي تستعد للكشف عنه خلال الأسبوع المقبل.
كشف موقع 9to5Mac التقنى عن تسريبات بشأن نية إصدار شركة آبل الأخ الأكبر لـ iPhone 9، والذى سيحمل إسم iPhone 9 Plus والذى سيعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 14.
قامت هيئة الرقابة على المنافسة الفرنسية بتغريم شركة أبل 1.1 مليار يورو بسبب خرق الشركة لاتفاقيات داخلية مع الموردين العاملين معها، وذلك في محاولة لشركة أبل الحفاظ على بقاء الأسعار عالية.
تعتبر ألعاب الفيديو من أكثر الأشياء المثيرة والمسلية التى يقوم بها المراهقون والشباب، في فترة الإجازات، ومع توقف الدراسة في عدد كبير من دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى تطلب حجرا للعديد من الطلاب حول العالم.
منذ فترة، أطلق تطبيق واتساب لمستخدميه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليار الميزة التى كانوا ينتظرونها لأكثر من عام كامل، وهى ميزة الوضع المظلم Dark Mode، وتم إتاحة هذه الميزة لكل هواتف أندرويد وأيفون.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفى عقد في البيت الأبيض، إن المدير التنفيذى لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، قد قام بالاعتذار له في مكالمة هاتفية.
يقوم العديد من مستخدمى واتساب عند تغيير الهاتف أو الخط وتحميل تطبيق الواتساب لنفس حسابهم، بإجراء عدد من الخطوات من أهمها عميلة backup أو استعادة كل المعلومات والبيانات التى كانت موجودة على نفس الحساب.
قامت شركة جوجل بإطلاق سلسلة من النصائح السهلة والبسيطة والتى يمكن تذكرها، لمساعدة المستخدمين في تقليل العدوى من الإصابة بفيروس كورونا.
لا يزال يتحفنا مسلسل The Simpsons الشهير بمعالجاته للقضايا التى نعيشها والقضايا المسقبلية، والتى تنبأ بعدد كبير منها مثل ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيرها.
ذكر موقع ZDNet أن الحكومة الأمريكية قد قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى.
انستجرام هو الموقع المفضل لدى العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أن العديد من الناس يستخدمون موقع انستجرام لمشاهدة الصور والفيديوهات والاستمتاع بها، وكذلك نشر صورهم الخاصة، ويفضل العديد منهم الحصول على متابعين أكثر.
يعتقد الكثيرون أنه عند قيامهم بتنزيل تطبيقات أو برامج VPN للحماية فإن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم في أمان، وإنه لن يستطيع أحد العثور عليها مهما كان، وتعتبر تطبيقات الحماية هى بمباثة فخ كبير للمستخدمين.