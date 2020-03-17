زيزو يتحدث عن تجربة بيراميدز.. وحقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم لاعبين بالفريق





وأضاف زيزو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن الفريق يقترب كثيرا من نهائي بطولة الكونفدرالية في ثاني مواسمه، حيث يعد إنجازا كبيرا.





وأضاف زيزو أن الفريق لا يقدم الأداء المطلوب في بطولة الدوري الممتاز، ولكنه يسير بخطى ثابتة في بطولة الكونفدرالية، مشددا على أن الفريق يفتقد كثيرا للدعم الجماهيري.





أما بشأن التعاقدات الجديدة؛ فأكد أن الجهاز الفني للفريق يقوم بتحديد متطلباته وإدارة التعاقدات تنفذ، موضحا أنه حتى الآن لم يستقر الجهاز الفني على أي المراكز التى يرغب في تدعيمها.





وبسؤاله عن رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض من لاعبي بيراميدز؛ أكد أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي لضم أي من لاعبي الفريق.









أكد عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لفريق بيراميدز، أن تجربة فريقه أضافت الكثير للكرة المصرية، حيث صنعت فريقا قويا في الدوري وينافس على كبرى البطولات.