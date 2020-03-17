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فن

إيرادات فيلم The Invisible man حول العالم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حصد فيلم الرعب الأمريكي The Invisible Man إيرادات بلغت 123 مليون دولار أمريكي بعد مرور 3 أسابيع على طرحه في السينمات العالمية والأمريكية.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 64 مليون دولار أمريكي أما في باقي دول العالم وصلت إيراداته لـ58 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم عند وفاة زوج سيسيليا ويترك لها ثروته، فتشك في أن وفاته كانت مجرد خدعة بينما تتحول سلسلة من المصادفات إلى هجمات فتاكة و تعمل سيسيليا على إثبات أنها تطارد من قبل شخص لا يمكن لأحد رؤيته.

الفيلم من بطولة إليزابيث موس،اوليفير جاكسون، الديس هودجي، ستورم ريد.
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