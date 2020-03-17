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أخبار العالم

تايلاند تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاءـ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 177 حالة، عقب تسجيل 30 حالة جديدة. 

وألزمت السلطات التايلاندية المسافرين الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالقيام بعزل ذاتي لمدة 14 يوما، وتقديم تقرير عن حالتهم الصحية بشكل يومي للسلطات.

وقال ثانارك بليبات نائب المدير العام لقسم مكافحة الأمراض في تايلاند - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سيتم مطالبة التايلانديين أو الأجانب القادمين من تلك الدول بتسجيل بياناتهم لدى وزارة الصحة العامة التايلاندية، وسيتعين عليهم تقديم تقرير يومي عن حالتهم الصحية وما إذا كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة أو كحة أو آلام في الحلق على مدى 14 يوما.

وحذر بليبات من أن من سيتخلف عن تقديم التقرير اليومي سيخضع لحجر صحي إلزامي في إحدى منشآت الدولة، ومن سيقدم تقارير مغلوطة سيواجه عقوبة بموجب قانون الأمراض المعدية.
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