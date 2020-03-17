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أخبار العالم

روسيا تعلن موعد إطلاق أول مركبة فضاء إلى القمر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن  رئيس قسم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيجور ميتروفانوف، أن بلاده قادة على إرسال أول مركبة فضاء إلى القمر في الأول من أكتوبر من العام المقبل 2021. 

وقال إيجور وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن : "إطلاق أول مركبة فضاء روسية (لونا 25) إلى سطح القمر سيكون العام المقبل 2021". 

وأضاف أن "موعد إطلاق المركبة الرئيسي في أول أكتوبر، وموعد الدعم في 31 من نفس الشهر"، منذ 45 عاما. 

ووفقا للوكالة الروسية، فإن مصدر بصناعة الصواريخ صرح بأن روسيا  بصدد إنشاء سفينة فضائية جديدة على أساس السفينة "أوريول" المأهولة لتحل محل "سويوز" وسفينة البضائع "بروجريس".

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