الصحة العالمية تكشف عن كارثة في أعداد ضحايا كورونا بإيران

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران قد يكون خمسة أضعاف الرقم الرسمي المعلن.





وارتفعت الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 853 منذ 19 فبراير الماضي عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.





كما سجلت إيران 1053 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و991 إصابة.





وأرسلت دولة الإمارات طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.