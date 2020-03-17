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فن

أخبار الفن .. تامر حسني يوجه الشكر للأطباء بسبب كورونا.. ونجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:21 ص
تامر حسني
تامر حسني
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

خضعت كريس جينر، والدة نجمة تليفزيون الواقع  كيم كارداشيان لفحص طبي؛ من أجل التأكد من اصابتها بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجاته سلبية.


تعرضت الفنانة التركية سلمى ارجيك، المعروفة في الوطن العربي بـ"سلطانة خديجة" نسبة لدورها في مسلسل حريم السلطان، لموقف محرج أثناء تواجدها في أحد المقاهي الشهيرة في تركيا.

حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان "أميرة ومريم" حفيدتي الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة "أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان" التي أقيمت منذ ايام في بروكسل.

وجه الفنان تامر حسني تحية للأطباء والممرضين، من خلال رسالة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لما يقدمونه من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

بدأت الملامح الأولية لألبوم الفنانة اللبنانية إليسا تخرج الى النور قبل شهرين من طرحه، بعدما انتهت من تسجيل أغانيه قبل أسابيع قليلة.
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