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أخبار البلد

يحدث اليوم: سامح شكري يسلم رسالة من السيسي لرؤساء 6 دول إفريقية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:48 ص
سامح شكري
سامح شكري
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أ ش أ

يشهد اليوم الثلاثاء، 17 من مارس 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، في مُستهل جولة لإفريقية تشمل "جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر"، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول.

القاهرة.. تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا في الثانية عشرة ظهرا؛ لإعلان نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية.

عواصم محافظات.. تجرى قرعة الحج لموسم حج هذا العام 1441 هــ بمديريات أمن (أسيوط - القليوبية - بني سويف - السويس - الإسكندرية).

القاهرة.. تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

الجزائر.. يشهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة تنصيب اللواء عمار اعثامنية قائدا للقوات البرية.

لندن.. يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اجتماعا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرنس)، لمناقشة الرد على أزمة تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن نهائيات (يورو 2020) المقرر إقامتها هذا الصيف.

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