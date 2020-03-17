حدث ليلا.. كورونا يحصد الأرواح.. و500 مليون دينار كويتي لمواجهته.. وأول صفقة للزمالك.. وكواليس أزمة الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:

أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاء ـ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 177 حالة، عقب تسجيل 30 حالة جديدة.





كشف مجدي عبدالغني، نجم النادى الأهلى والمنتخب االسابق، عن رايه في امكانية استمرار رمضان صبحي نجم الاهلي مع فريقه خلال الفترة المقبلة .





قررت المديرية العامة للسجون السعودية، تأجيل جميع الزيارات إلى الإصلاحيات حتى إشعار آخر بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وافق مجلس الوزراء الكويتي، أمس الإثنين، على قانون لزيادة ميزانية الوزارات إلى 500 مليون دينار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).





ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن المطارات الأمريكية طلبت الحصول على مساعدات من الحكومة تبلغ 10 مليارات دولار؛ لمواجهة خسائرها الناجمة عن تفشي وباء (كورونا) المستجد.





أكد وزيرا الطيران المدني الطيار محمد منار، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارا من ظهر بعد غد، الخميس، وحتى يوم 31 من مارس الجاري.





أحيانا تفرض عليك مهنتك بعض المخاطر، ولكن في النهاية صحتك لا تتحمل المخاطرة أو المجازفة بها للحد الذي قد ينهي حياتك أو يصيبك بمكروه .





قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إنه وقبل أزمة كورونا؛ لدينا يوميًا 1.5 مليون زائر لبنك المعرفة، متوقعًا أن تعمق الأزمة الأخيرة من استخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة.





كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيجدد التعاقد مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة في ظل نجاحاته مع الزمالك في الفترة الماضية.



