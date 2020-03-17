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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:25 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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قسم الاقتصاد
سجل سعر الصرف للريال السعودي تباينا في مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17-3-2020.
ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.21 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.19 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.62 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.14 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.70 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.31 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.41 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

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