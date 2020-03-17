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ديني

كورونا .. هل انتشار الفيروس غضب من الله؟ عضو لجنة الفتوى يرد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا .. هل
فيروس كورونا .. هل انتشار الفيروس غضب من الله؟ شاهد الرد
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محمد شحتة
علق الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وهل انتشار فيروس كورونا غضب من الله؟ منوهًا بأن الشريعة الإسلامية توجب على عاتق الأفراد عند حصول وباء عام أخذ الحيطة والحذر.

وقال "لاشين"، خلال البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، إن فيروس كورونا ورد عنه حديث النبي "لا يورد ممرض على مصح" فينبغي على المريض المصاب بفيروس كورونا أن يتجنب ويعتزل الناس.

وأشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا لو خالط الناس سينقل العدوى إلى الآخرين من الأصحاء فربما يحدث ذلك وينتشر ولا يجد المرضى من يعالجهم.

وتابع: فيروس كورونا ابتلاء من الله للعبد وليس غضبا عليه، فعليه أخذ الحيطة والانصياع لتعاليم الأطباء ونصائحهم للتغلب على الفيروس فرأيهم نافذ ويجب الأخذ به.

وأكد أنه ينبغي على ولي الأمر الأخذ بالسياسات ويحمل الناس حملا ويحذرهم وقت انتشار الفيروس لإنقاذهم وإنقاذ المجتمع.

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