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توك شو

هند النعسانى لـ المصريين: ساعدوا الدولة على تجاوز أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:15 ص
الكورونا
الكورونا
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن العالم كله يحارب فيروس كورونا وليس مصر وحدها، لافتة إلى أنها ليست معركة مصرية خالصة ولكنها معركة عالمية لذلك نحتاج إلى شعب لديه قدر كاف من الوعى لتنفيذ القرارات الحازمة التى تتخذها الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفيروس.
 
وأضافت هند النعسانى خلال حديثها ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن الدولة لم تتخذ قرار تعطيل الدراسة على سبيل الترفيه، أو على الإجازة، مؤكدة أن رئيس الوزراء أعلن توقف حركة الطيران بداية من الخميس القادم وحتى نهاية الشهر.

وتابعت أن قرار تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية فى الدولة ليس من باب الرفاهية ولكنها لحماية المواطنين كلهم، من فيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19، مؤكدة أن الدولة أخذت قرارات مهمة جدًا للحفاظ على صحة المصريين رغم تبعاتها الاقتصادية.

وأشارت هند النعساني، إلى أن صحة المواطن المصرى لها الأولوية، مضيفة أن الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية المشددة لتخطى الأزمة ومكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها مصر، وأكدت أن مصر وعمان هما أكثر دولتين قدرة على مواجهة وترقب فيروس كورونا من خلال الترصد.

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