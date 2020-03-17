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فن

عيد ميلاد دينا الشربيني.. عمرها الحقيقي وقصة علاقتها بالهضبة عمرو دياب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:34 ص
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 34، وهي إحدى النجمات اللاتي أثرن الجدل في الفترة الأخيرة، سواء من خلال أعمالها أو من خلال علاقتها بالمطرب عمرو دياب. 

كانت دينا الشربيني في الفترة الأخيرة حديث الرأي العام، خاصة بعد اكتشاف البعض علاقتها بالمطرب عمرو دياب، حتى خرجت العديد من الأقاويل حول ارتباطهما، وهو الأمر الذى لم يقوما بتأكيده أو نفيه في بداية الأمر. 

وبعد فترة لاحظ الكثير من محبى النجمين "عمرو ودينا" مدى تعلق الطرفين ببعضهما من خلال مشاركتهما وظهورهما في العديد من المناسبات الفنية والخاصة معا، وهو ما دفع بعض الفنانين لكشف حقيقة الأمر، وهو أنهما مرتبطان، مثل الفنانة رجاء الجداوي التي كتبت على صفحتها لتهنئهما على الارتباط، فضلا عن نشر عمرو دياب عبر حسابه على |"إنستجرام" صورة تجمعهما سويا. 

حققت دينا الشربيني نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة على المستوى الفني من خلال بعض الأعمال، منها مسلسل "مليكة" ومسلسل "زي الشمس". 
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